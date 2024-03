Virtus Bologna | l’assistant coach Tuovi | “Secondo tempo difficile | pensiamo a venerdì”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Al termine della sconfitta dellasul campo dello Zalgiris, ha parlato Lassi, l’assistente di Luca Banchi, espulso per doppio fallo tecnico a 5? dalla sirena finale. “Congratulazioni allo Zalgiris, soprattutto per come hanno giocato il, hanno meritato la vittoria. Noi eravamo preparati: abbiamo giocato un buon primoma nelabbiamo trovato tante difficoltà, con troppe palle perse“. Il 37enne finlandese ha poi concluso: “L’espulsione di Banchi? Questo è il basket, sono cose che succedono, dobbiamo dividere le responsabilità.a Belgrado. Dobbiamo focalizzarci su di noi e mettere in campo la miglior“. SportFace.