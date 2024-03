Vinitaly a Bruxelles presenta il vino italiano In Europa le etichette valgono 130 miliardi euro | Ora basta attacchi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Saranno 1.200 i top-buyer presenti al prossimo. Un contingente che supera del 20% quello gestito lo scorso anno e di oltre il 70% rispetto al 2022. A una manciata di settimane dall’apertura della fiera (13-17 aprile) Veronafiere alza l’asticella. E lo fa da un palcoscenico inedito: la sede del Parlamentopeo, centro nevralgico della politica comunitaria, dove si è svolta la conferenza dizione del Salone. Scelta tutt’altro che casuale in un momento non facile per ile per l’agricoltura. Non a caso nel prossimo Consiglio Ue (21-22 marzo a) il settore primario sarà tra i temi all’ordine del giorno. Un segnale dal cuore dell’per accendere i riflettori sul quadro, in un momento in cui, per dirla con il ...