Vince i giochi matematici | riconoscimento del sindaco a 13enne

Ha vinto di recente i campionatia livello regionale: attestato di benemerenza allo studente di 13 anni che si è aggiudicato la manifestazione. A consegnarlo ildi Torre del Greco, Luigi Mennalla, che questa mattina ha accolto a palazzo Baronale Samuel Temperio Magliulo, il ragazzo che frequenta il locale istituto comprensivo Angioletti capace, lo scorso 10 marzo, di conquistare il primo posto nella fase regionale deidel Mediterraneo che si è svolta a Capaccio (Salerno). Accompagnato dal padre, Samuel ha ricevuto dalle mani del primo cittadino una pergamena, nella quale viene ricordato come sia stato in grado di superare "un'agguerrita concorrenza composta da studenti provenienti da ogni parte della Campania". "Oltre ad aggiudicarsi il titolo – ha inoltre ...

