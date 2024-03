Vigevano | idoneità abitativa e raccolta differenziata | controlli della polizia locale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024)(Pavia), marzo 2024 – Gli agentidi, in collaborazione con i tecniciAts di Pavia, hanno effettuato una serie diche hanno interessati 13 alloggi, distribuiti su tre livelli fuori terra, all’interno di una corte di via Riberia, una delle zone più degradate del centro storico cittadino. Dalle verifiche non sono emerse situazioni di particolare criticità a carico dei residenti che sono stati identificati e che sono risultati corrispondenti alle attuali visure anagrafiche. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni. Nella corte oggetto degli accertamenti sono emersi invece problemi in relazione allaper i quali saranno emesse delle sanzioni. “Sono molto ...