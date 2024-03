Vietri sul Mare | frana sui binari della ferrovia | slittano i tempi di riapertura

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Notizie poco rassicuranti per il ripristinocosiddetta linearia storica che unisce Salerno a Napoli: infatti, a due mesi dallaavvenuta trasule Salerno, non è stato fatto ancora nulla – come riporta il quotidiano La Città – per rimuovere i massi. Nella giornata di ieri si è svolta una riunione online alla presenza del presidentecommissione regionale Trasporti, Luca Cascone, i rappresentanti di Rfi e Trenitalia, e quelli dei pendolari. Alfonso Tulipano del Gruppo pendolari linea storica e Emiddio Ventre hanno chiesto delucidazioni sull’iter progettuale e interventistico, ma anche dei miglioramenti al servizio sostitutivo. Segui ZON.IT su Google News.