Videosorveglianza a Santa Marinella | “occhio di falco” becca l’auto che perde olio

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024- Nei giorni scorsi un autoveicolo ha percorso la via Aurelia nel centro abitato dilasciando in terra una lunga e oleosa chiazza d’. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale addetti alla visione delle registrazioni delle telecamere dihanno prontamente individuato il conducente del mezzo, al quale è stata comminata una contravvenzione. “Anche in questo caso – ha dichiarato il Sindaco Tidei – laè stata utile per individuare il trasgressore e comminare una giusta ammenda. A dimostrazione che il sistema, che ad oggi conta più di cinquanta dispositivi ubicati in varie zone della città funziona e permette agli agenti del Corpo di Polizia Locale di visionare atti vandalici, ...

