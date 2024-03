Video porno “fake” di Meloni | a processo due sardi | 100mila euro di danni alle donne vittime di violenza

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ci sono importanti novità nell’inchiesta sulla diffusione dei”, di genere, con protagonista il premier italiano Giorgia, chiamata a deporre, il prossimo 2 luglio, in tribunale a Sassari, in quanto parte offesa è nelcontro padre e figlio di 73 e 40 anni. L’accusa nei loro confronti è di aver pubblicato su un sito internetgrafico statunitense deicontraffatti apponendo il volto della premier sui corpi dei protagonisti di scene hard. Dopo la denuncia, le indagini e l’individuazione dei responsabili, la premier si è costituita parte civile nel procedimento. A rappresentarla l’avvocata Maria Giulia Marongiu, che ha chiesto un risarcimentopari a 100 milache la premier vuole ...

