VIDEO – Milan-Inter di lunedì! Le ultime su Acerbi | TG Flash Inter-News

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il TG di.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dalal venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa,di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in. TG NERAZZURRO ? Giornata apparentemente di calma in casaper quanto riguarda la vicenda Francesco. Il difensore, dopo essersi confessato anche con l’dichiarando la sua estraneità da atti razzisti nei confronti di Juan Jesus, nelle prossime ore sarà ascoltato dalla Procura sportiva. Tra domani e venerdì, in programma una-conferenza. Intanto, ...