VIDEO Furia Gengaro contro i vertici Pd | “Uomini o buffoni?”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minuti “Non ho proposto io il mio nome come candidato sindaco del campo largo, ma una fetta considerevole della coalizione: a partire da quella parte del mio partito, il Pd che mi sostiene con le componenti di Enzo Luca, Rosetta D’Amelio, Lello De Stefano, agli amici alleati del Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana evento”. E’ un fiume in piena Antonio, nel corso di una lunga conferenza stampa tenuta questo pomeriggio al Circolo della Stampa di Avellino, dopo le ultime vicende che stanno animando nelle ultime settimane il cosiddetto “campo largo”, la coalizione di centrosinistra che ancora non riesce ad indivudare un candidato sindaco da contrapporre all’uscente Gianluca Festa. “Sembro un incicente di percorso della storia perchè il mio nome torna in lizza per la candidatura a sindaco come già accaduto in passato, ...