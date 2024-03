VIDEO FOTO “Manganelli | servitore dello Stato inarrivabile”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Una cerimonia intima e commossa, quella che si è tenuta questa mattina nella Chiesa della Santissima trinità di Avellino, per ricordare il prefetto Antonioa 11 anni dalla sua scomparsa. Alla presenza di familiari, istituzioni militari e civili, èil questore di Avellino Pasquale Picone a ricordare quanto fatto dall’ex capo della Polizia diitaliana. “Un’icona per tutti, per me un esempio- ricorda Picone- Non avrei mai immaginato di trovarmi qui oggi. Come Questore, e soprattutto nel ricordare il prefetto, il mio ex capo della Polizia. Era profondamente legato a questa terra, così come lo sono io. Ècapace di sorridere anche nei momenti difficili e di chiedere scusa quando necessario. Era un uomo delle ...