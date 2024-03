Viali | falsa partenza | | Inaccettabile l’inizio della ripresa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La seconda esperienza dell’ex bianconerosulla panchina del Cosenza non è affatto iniziata col piede giusto. I rossoblù nell’ultimo turno disputato sono finiti ko in casaTernana per 1-0 (rete decisiva di Pereiro) e si sono fatti risucchiare verso la parte di classifica che scotta. "Sono stati inaccettabili i primi 20’ del secondo tempo – ha commentato il tecnico milanese –, siamo rientrati in campo malissimo nella. Siamo una squadra che se la può giocare con tutti, ma che ha troppi alti e bassi. In un finale di campionato come questo dove tutti si giocano obiettivi delicati, più che tatticamente serve il giusto approccio mentale. Con i cambi ho cercato di invertire l’inerzia del secondo tempo e ci eravamo riusciti. Purtroppo abbiamo incassato il gol nel momento in cui stavamo uscendo dalle difficoltà. Nel finale ci ...