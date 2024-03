(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ruspe e mezzi meccanici sono al lavoro da lunedì in, nel tratto di fronte al MiC che da via Campidori si dipana fino all’intersezione semaforica con via Tolosano eIV Novembre. Si tratta deidi riasfaltatura delche porta alla stazione ferroviaria. Opere realizzate tramite i ribassi d’asta dei più consistentiche hanno interessato nei mesi scorsi il tratto dioltre l’incrocio, dove oltre all’asfalto erano stati riqualificati anche i controtti e i marciapiedi, erano state sistemate le alberature e le aiuole, ed era stata rifatta la segnaletica. Un intervento complessivo da 560mila euro finanziato al 90% da risorse regionali tramite il bando per la mobilità sostenibile ...

Viale Baccarini, lavori per riasfaltare - Nei mesi scorsi erano stati riqualificati anche i controVialetti e i marciapiedi, e sistemate le alberature e le aiuole.ilrestodelcarlino

Faenza. Modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione della sede stradale in Viale Baccarini - Da lunedì 18 a venerdì 22 marzo, a Faenza, per lavori di manutenzione della sede stradale, in Viale Baccarini, nelle due ciclopedonali e nelle ...ravennanotizie

Nuovo asfalto in Viale Baccarini - A Faenza, modifiche alla viabilità in Viale Baccarini per lavori di manutenzione stradale dal 18 al 22 marzo. Divieto di sosta con rimozione forzata. Da lunedì 18 a venerdì 22 marzo, a Faenza, per ...ilrestodelcarlino