Viaggio nelle cronicità Le interconnessioni cario-renali-metaboliche Live talk

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Comprendere l’interconnessione tra i sistemi cardiaco, renale e metabolico è il tema centrale del nuovo appuntamento degli Healthcare Policys. Ilcondotto da Gaia De Scalzi, Utopia, andrà in onda il 21 marzo alle ore 12.00 e vedrà gli interventi di Annamaria Colao, chairholder della cattedra Unesco per l’educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile dell’Università Federico II di Napoli e componente del consiglio direttivo della Fism, Guido Quintino Liris, componente della commissione bilancio del Senato, Gian Antonio Girelli, componente della commissione Affari sociali della Camera, e Marinella Galbiati, head of patient advocacy relations di Boehringer Ingelheim Italia.