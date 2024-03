Viaggiare nel 2024 è l’occasione per distrarsi e ricaricarsi | in moto | in auto o in aereo?

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Non c’è occasione migliore di fare una vacanza perdalle incombenze quotidiane e per, soprattutto in uncarico di tensioni internazionali e di nubi dense all’orizzonte. Nonostante gli aumenti sensibili per i trasporti e in generale per il costo complessivo della vita,nelè sostenibile e utilissimo per divertirsi, ripartire al massimo e anche per scoprire nuovi luoghi. Per molti, approfittando delle belle giornate, è anchedi concedersi un solo fine settimana, la classica gita fuori porta o la fuga all’estero approfittando di un volo last minute. Prendere l’areo e il treno per spostarsi è pratico, veloce e meno stressante, ma poi si rischia di essere limitati negli spostamenti e di dover fare affidamento ...