Viabilità Roma Regione Lazio del 20-03-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) 20.20 PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN DIMINUZIONE TRA PISANA ED AURELIA IN CARREGGIATA INTERNA IN VIA CRISTOFOR COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VISA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA IN VIA APPIA SI RALLENTA AD ALBANO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON PIAZZA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMAMENDO IN VIA APPIA RALLENTAMENTI ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE NELLE DUE DIREZIONI IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral