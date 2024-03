Viabilità Roma Regione Lazio del 20-03-2024 ore 19 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) 19.35 PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE CODE TRAFIUMICINO ED AURELIA, RIMANENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E LE USCITE NOMENTANA ETERAMO SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI TRALA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA IN VIA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E V IA DI TORRENOVA DIREIZONE PONTE DI NONA MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral