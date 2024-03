Viabilità Roma Regione Lazio del 20-03-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) VIABILITA 20 MARZOORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE CON DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO VIA CASSIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRRA L’OLGIATA ED ISOLA FARNESE NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMAMENDO IN VIA CASSIA LUNGHE CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA TRA VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA Servizio fornito da Astral