Viabilità Roma Regione Lazio del 20-03-2024 ore 11 | 30

(Di mercoledì 20 marzo 2024)DEL 20 MARZOORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO TUTTO SO MMATO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI. PARLIAMO DI LAVORI IN PROVINCIA DI FROSINONE DOVE SULLA SS 749 SORA CASSINO SONO INIZIATI I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE ANCHE QUI PREVISTO IL SENSO UNICO ALTERNATO IN BASE ALLE LAVORAZIONI TRA IL KM 26+700 E IL 31+800 FINO AL 31 DI marzo ’24 INFINE CI SPOSTIAMO VERSO LA CAPITALE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA LAVORI NOTTURNI PER IL RIFACIMENTO DEI GIUNTI DEL PONTE AL KM 21+300 PREVISTA LA CHIUSURA ALTERNATA DI TUTTE LE CORSIE E LIMITE DI VELOCITA A 60 KM ORARI DAL ALL’ALTEZZA DELL’USCIT APPIA FINO AL 30 DI MARZO TUTTI I DETTAGLI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI ...