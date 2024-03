Viabilità Roma Regione Lazio del 20-03-2024 ore 09 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E VIALE CARLO LEVI IN DIREZIONE EUR. ANCORA FORTI I DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE: FILE IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA LA DIRAMAZIONE NORD E LA TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA LA PRENESTINA E LA LAURENTINA. IN ESTERNA SI STA IN FILA TRA L'AURELIA E LA LAURENTINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA. RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L'AQUILA TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA E TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA CODE A TRATTI SULLA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E LA MAGLANA IN ENTRATA