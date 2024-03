Viabilità Roma Regione Lazio del 20-03-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 20 marzo 2024)DEL 20 MARZOORE 8.30 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’AURELIA DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREIZONE. FILE SULLA DIRAMAZIONE NORD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE SEMPRE VERSO. FORTI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE COME DI CONSUETO IN QUESTE ORE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E NOMENTANA E TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA FILE TRA TRIONFALE E VIA DEL PESCACCIOE TRA LAFIUMICINO E LA LAURENTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA SI STA IN CODA TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA E TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA ERA QUESTA L’ULTIMA NOTIZIA, GRAZIE PER ...