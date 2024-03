Via libera al nuovo Codice della strada | stretta per chi guida ubriaco e col cellulare | novità per autovelox e neopatentati

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L’esame in commissione alla Camera ha confermato la sospensionepatente per chi usa il telefonino alla, ma ha ridotto l’aumento delle multe previsto dalla riforma voluta dal governo. Il testo passa ora all’esame del Senato

Via libera dalla Camera al nuovo codice della strada : il ddl è stato approvato con 163 voti favorevoli e 107 contrari. Il provvedimento passa ora al Senato per l'esame definitivo. L'articolo ... (orizzontescuola)

Coldiretti Siena: buone previsioni per la Pasqua in agriturismo - E sul tema agriturismo c’è grande soddisfazione dopo il via libera della giunta regionale alla proposta di legge per la modifica della norma in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ...ilcittadinoonline

Codice della Strada approvato alla Camera: dalla stretta sui telefonini alla guida alle novità per gli autovelox. Tutte le misure - Via libera dell'Aula della Camera al ddl sul codice della strada con 163 sì, i voti contrari sono stati 107. Il testo ora passa all'esame del Senato. «È una ...leggo

Thailandia, via libera ai matrimoni tra persone dello stesso sesso - Roma, 27 mar. (askanews) - Il parlamento thailandese ha approvato una legge sul matrimonio tra persone dello stesso sesso; la Thailandia potrebbe quindi diventare la prima nazione del Sudest asiatico ...libero