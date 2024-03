Vespri d’organo in Cattedrale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Pisa, 20 marzo 2024 - Proseguono gli appuntamenti con , l’iniziativa organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana, in collaborazione con il Capitolo Metropolitano della. Gli incontri vogliono offrire momenti di riflessione, proposti da Mons. Severino Dianich e seguiti da brani tratti dalla letteratura organistica. Il 24 marzo alle ore 16, per la Domenica delle Palme, sarà la volta di Roberto Marini, organista titolare delladi Teramo e docente al Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma che proporrà brani di Johann Sebastian Bach, Franz Liszt e Maximilian Reger. Definito dalla critica interprete carismatico e dalle formidabili capacità tecniche, è considerato «uno dei più grandi organisti dell’epoca presente» (Amadeus 2020). Allievo del grande organista Fernando Germani, si diploma in organo con il massimo dei voti e ...