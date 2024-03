Verso la sfida all’inter Maleh salta San Siro Squalificato un turno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Al match di Sana Milano contro l’Inter mancano ancora 13 giorni, ma in casa Empoli è già sicura un’assenza. Il prossimo 1 aprile, infatti, mister Nicola non potrà contare sul dinamismo di Youssef. Il centrocampista marocchino è stato infattiper undal Giudice Sportivo, dopo l’ammonizione (la decima stagionale) rimediata proprio nel finale dellapersa col Bologna venerdì scorso al Castellani-Computer Gross Arena. Una perdita importante se si pensa che dal suo arrivo l’ex Lecce e Fiorentina aveva finorato soltanto un’altra gara, sempre per squalifica, disputando 2113 dei 2340 minuti a disposizione nelle altre 26 partite.

