Pubblicato il 19 Marzo, 2024 Oggi è un grande giorno per la squadra italiana della VERO VOLLEY che nella SEMIFINALE di ritorno di CHAMPIONS LEAGUE dovrà dare il 200% per poter passare il turno e ... (dayitalianews)

CEV Champions League 24: l'Allianz Vero Volley Milano vola alle Super Finals - Adesso abbiamo poco tempo per riposare, ma queste ragazze hanno fatto un grandissimo lavoro” Sono le parole più che entusiaste con il Marco Gaspari, Coach Allianz Vero Volley Milano, ha commentato la ...primamonza

Vero Volley Milano fa l'impresa: è in finale di Champions per la prima volta nella storia - La Vero Volley Milano realizza il sogno. Dopo il 3-0 ottenuto all'andata in casa, la squadra di Marco Gaspari stacca il pass per la finale della CEV Champions League di Volley femminile conquistando ...ilgiornale

Allianz Vero Volley Milano da sogno al golden set, è in finale di Champions - E' l'Allianz Vero Volley Milano la prima finalista della Champions League. La squadra del Consorzio, dopo l'impresa dell'andata, ha dato vita ad un ritorno dalle mille emozioni, chiuso in maniera ...milanosportiva