Venus | la recensione | l' energico horror cosmico di Jaume Balagueró

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ladi, film dove la giovane protagonista si ritrova a che fare non soltanto con pericolosi criminali ma anche con una spaventosa profezia. Da un racconto di Lovecraft, su Rai4 e RaiPlay. La giovane Lucia lavora come cubista in una discoteca gestita da ambienti criminali e una sera al termine del turno ruba un notevole quantitativo di droga, con l'idea di fuggire senza dare nell'occhio. Il suo tentativo non va a buon fine quando viene scoperta da uno degli scagnozzi della gang, e nonostante riesca poi a scappare si trova ora braccata. La ragazza trova ospitalità dalla sorella Rocio, con la quale non scorre buon sangue, che vive in un dismesso appartamento insieme alla figlioletta Alba, ancora una bambina. Come vi raccontiamo nelladi, il mattino successivo scopre che Rocio …