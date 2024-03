Ventola | “Futuro? Vediamo se arrivano progetti Non allenerò | ho pensato di fare…”

City Vision a Napoli. "A che velocità va il Futuro Territori alla sfida della mobilità" - Nicola Pascale, amministratore Unico di Anm, ha partecipato all’evento: "Il Futuro dei sistemi di mobilità si gioca su due macro fattori di sviluppo - ha sintetizzato - il primo è che il trasporto di ...lastampa

Nuovo ospedale di Andria, Ventola (FdI): "ASSET ammette, non c’è nessun piano per la viabilità esterna" - "Requisito fondamentale per un nuovo ospedale è quello che la struttura sia raggiungibile da tutti i Comuni limitrofi che dovrebbe servire. Lo ha ribadito, in modo puntuale, l'assessore alla Sanità Ro ...andriaviva

Salernitana, Milan: "Futuro e cessione del club Ecco come stanno le cose" - Queste le parole dell'amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan. L'AD prosegue parlando del Futuro, queste le sue parole riportata da Tuttosalernitana.com: "Con il dottor Iervolino, da ...tuttomercatoweb