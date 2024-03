Veiga fa infuriare ancora i tifosi | “Ho rifiutato il Napoli per un motivo” | è polemica

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Torna a parlare dil’oggetti di discussione della scorsa estate Gabri. Le parole del centrocampista sul suo mancato approdo in azzurro. Idelsi ricorderanno certamente della vicenda Gabrivissuta in estate. Un tira e molla fra azzurri e Celta Vigo durato ben 3 settimane, e che ha visto poi trionfare d’improvviso l’Al-Ahli quando tutto sembrava fatto. Per il giovane classe 2002 però, scegliere l’Arabia Saudita in favore delnon si è rivelata essere la scelta giusta, sebbene lo stesso calciatore spagnolo abbia tentato di giustificare il tutto nel corso della sua ultima intervista. Di seguito, le parole rilasciate da Gabriai microfoni di AS. “Volevo sentirmi importante”, Gabrispiega il rifiuto al ...