Valbisenzio tagliata a metà Slitta apertura alle auto | Frana più estesa di quanto previsto

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Prato, 20 marzo 2024 -ancora l’sulla Sr 325: non sarà il 25 marzo e la data non è ancora nota, dal momento che ci sono ulteriori verifiche in corso e quelle fatte finora non hanno portato buone notizie. Gli aggiornamenti sono arrivati ieri pomeriggio dopo una riunione in Prefettura con il presidente della Provincia, Simone Calamai, e i sindaci della Val di Bisenzio. "Dagli ultimi aggiornamenti - fa sapere la Provincia - effettuati dalla squadra di geologi e geofisici incaricati dalla Provincia, è emersa la necessità di effettuare un intervento di messa in sicurezza che interessa un’area più vasta di quella della, disgaggiata nelle settimane passate. L’ampliamento delle aree di lavoro richiede ulteriore tempo per la ridella sr 325 a senso unico ...

