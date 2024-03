Vaffa e insulti a Meloni | Molko rischia il processo per vilipendio

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Era una furia Brian, cantante della rockband Placebo, questa estate sul palco dello «Stupinigi Sonic Park», nel Torinese. Il frontman aveva ricoperto dila leader di Fratelli d'Itala Giorgia, che non era ancora premier. Oradi essere processato a Torino con l'accusa di diffamazione e", scrive La Stampa. La procura infatti ha chiuso l'inchiesta e si attende l'esito di una rogatoria internazionale per individuare il domicilio di, a Londra, e così notificare gli atti del procedimento. Il 10 luglio scorso, data del concerto incriminato,aveva definito"fascista, razzista e nazista", tutto documentato da diversi video. Una invettiva che conteneva anche diversi ...

L'azzurro nega gli insulti ma Juan Jesus non ci sta. Spalletti vara la linea dura - Francesco Acerbi si dichiara innocente, il centrale del Napoli lo accusa apertamente. Il ct della Nazionale chiede responsabilità ...ilgiornale

Acerbi si difende: «Mai dette frasi razziste! Al razzismo dico Vaffa» - E ora dico un bel Vaffa al razzismo. Frasi razziste dalla mia bocca non ne ... (Fcinternews.it) Francesco Acerbi è stato escluso dalla nazionale italiana per aver usato un insulto razzista, quindi ...informazione

Inter, Acerbi: 'Non ho mai detto una frase razzista, Juan Jesus ha capito male. Non temo lunga squalifica' - Queste le sue parole e la risposta alle accuse rivolte a lui da Juan Jesus e che lo accusa di averlo insultato con frasi razziste. NESSUNA FRASE RAZZISTA - "Non ho detto nessuna frase razzista". COSA ...calciomercato