Va in cerca di asparagi e cade in un canale | 64enne recuperato dai Vigili del Fuoco

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAquara (Sa)- Anziano va indiselvatici in montagna ad Aquara, negli Alburni,in une si ferisce ma viene messo in salvo grazie all’intervento deidel. È accaduto questo pomeriggio negli Alburni. Protagonista, suo malgrado, un uomo di 64anni, del posto. Giunto in montagna, ilstava raccogliendo gliquando è scivolato ed è finito in un. Ferito agli arti, l’uomo non ha fatto rientro a casa. Preoccupata la moglie che ha allertato idel, i carabinieri e il 118. Dopo una lunga ri, i caschi rossi hanno individuato l’uomo che era rimasto ferito, lo hanno tirato fuori dal ...

