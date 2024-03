Usa | Netanyahu parlerà ai senatori dem

(Di mercoledì 20 marzo 2024) 2.27 Il premier israeliano Benjaminnelle prossime ore con i repubblicani del Senato americano,ai quali si rivolgerà virtualmente. Lo riportano i media Usa citando alcune fonti, secondo le quali i repubblicani hanno invitatoa parlare al loro consueto pranzo del mercoledì dopo le parole del leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer, che ha definito il premier israeliano un "ostacolo alla pace" nella Striscia di Gaza e ha chiesto nuove elezioni per lo Stato ebraico

Le forze armate israeliane hanno bombardato una casa a Jabalia, nel nord di Gaza, uccidendo almeno otto palestinesi. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken partirà domani per il suo sesto viaggio ... (ilsole24ore)

Gaza, incubo carestia. Le voci dei palestinesi all’inferno: “Mangiare è la sfida più grande” - Dopo l’allarme Onu anche gli Usa mettono in guardia Israele: «Tutta la Striscia soffre la fame». Netanyahu insiste: «Entreremo a Rafah» ...laprovinciapavese.gelocal

Hai salvato un nuovo articolo - Le notizie sul conflitto Israele-Hamas di mercoledì 20 marzo, in diretta. L’attacco aereo nel campo profughi al Nuseirat, nel centro di Gaza. La Casa Bianca proporrà a Israele soluzioni alternative pe ...corriere

Doha, braccio di ferro sulle liste di nomi per lo scambio tra ostaggi e prigionieri - Hamas chiede il rilascio di 20 palestinesi per ogni israeliano liberato. Netanyahu alla Knesset: “Uniti contro pressioni degli Usa per Rafah” ...repubblica