(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ladelha inviato alla Russia almeno 10.000di: lo ha detto a Voice of America l'alta funzionaria Usa responsabile delle questioni legate a Pyongyang, Jung Pak. "Sappiamo che almeno 10.000(di) sono stati inviatiDprk (la Repubblica Democratica Popolare di, ndr) alla Russia", ha affermato Pak. "La Dprk non sta facendo questo gratuitamente. Quasi certamente ci sono cose che la Dprk vuole in cambio e noi siamo preoccupati su cosa potrebbe essere inviato dall'altra parte", ha aggiunto.

Nella guerra globale dei semiconduttori siamo ormai all’artiglieria pesante. La Casa Bianca ha annunciato lo stanziamento di quasi 20 miliardi di dollari in nuove sovvenzioni e prestiti per ... (ilfattoquotidiano)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di mercoledì 20 marzo, in diretta. Colloquio Putin-Modi sul conflitto. Zelensky: «È essenziale che i negoziati con l’Ue inizino a giugno. Abbiamo bisogno di più ... (corriere)

Hamilton in crisi: testa già in Ferrari o motivazioni in calo Tutti i tormenti di Lewis - La Mercedes W15 è indietro e l’inglese non ha il passo giusto, ma esperienza e carisma faranno la differenza col Cavallino ...gazzetta

Usa, dalla Corea Nord 10.000 container di munizioni a Mosca - lo ha detto a Voice of America l'alta funzionaria Usa responsabile delle questioni legate a Pyongyang, Jung Pak. "Sappiamo che almeno 10.000 container (di munizioni) sono stati inviati dalla Dprk (la ...ansa

I titoli del giorno a Piazza Affari: i piani di Terna e Poste, lusso scosso da Kering - L’agenzia di rating Usa ha confermato il rating di lungo termine della società ... Equita dice buy e alza tp del 5% Un piano che è stato accolto positivamente dal mercato, con gli analisti che stanno ...borse