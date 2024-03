Uomo trovato morto nell’hotel a Montecatini | è omicidio | “Ha diverse ferite sul corpo”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024)Terme (Pistoia), 20 marzo 2024 – Non sembrano ormai esserci più molti dubbi: l’abbandonato aè stato ucciso. La procura ha disposto l'autopsia per stabilire la causa, in particolare dopo che il medico legale, all'esito di un'ispezione cadaverica, ha segnalato la presenza di alcune, soprattutto sul basso addome. L'autopsia è prevista domani e servirà a stabilire la causa e il momento del decesso. I carabinieri non escludono nessuna ipotesi, ma sebbene non siano state trovate armi sul posto è quasi scontato che si tratti di un delitto. L'Hotel Impero è da tempo diventato un riparo per sbandati senza fissa dimora. I militari hannola struttura in assenza pressoché totale delle corrette ...