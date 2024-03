Uomini e Donne | registrazione 19 marzo | Gemma elimina il suo corteggiatore

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 20 marzo 2024), anticipazioni19il suoe viene attaccata da Tina Cipollari. Arrivano le ultime anticipazioni delladidi martedì 19. In questa puntata, ci raccontano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte dal trono over. Agli over viene dedicato più tempo dopo che