Uomini e Donne | Ida si cosparge di profumo per sbugiardare Mario | scoppia il profumo-gate in studio! VIDEO

Geo Barents a Carrara, Monni e Spinelli: "Governo incapace di gestire immigrazione" - Gli adulti sono 169 (139 Uomini e 30 Donne, di cui una incinta). Arrivano dalla Siria, dallo Yemen, dall’Eritrea, dal Bangladesh, Marocco. E’ l'undicesimo sbarco a Carrara. Ad accogliere in porto i ...gonews

Neetu, donna simbolo contro la barbarie: «Sulla mia pelle la violenza degli Uomini» - che voleva morte per potersi risposare e avere il desiderato figlio maschio a cui non bisogna pagare la dote come invece accade per le Donne. Ma Neetu ha chiara la ragione della violenza di genere: ...lagazzettadelmezzogiorno

Uomini e Donne, delirio in studio: Gemma scarica subito un cavaliere - Si continua a parlare di Uomini e Donne, a poche ore dal blast di Maria De Filippi a Mario Cusitore. Protagonista della notizia di oggi è Gemma Galgani, la dama piemontese diventata un simbolo del ...serial.everyeye