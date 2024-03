Uomini e Donne | Anticipazioni | Tina Sbrocca E Attacca Gemma!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L’ultima registrazione diha visto al centro della scena la veteranaGalgani pronta a litigare conCipollari. L’opinionista è letteralmenteta nel momento in cui la dama ha deciso di chiudere la conoscenza appena avviata con un cavaliere. Tra le dueè andata in scena un botta e risposta che ricorda molto i vecchi tempi. Per quanto riguarda invece i tronisti, questa registrazione è stata stranamente tranquilla per Ida Platano. Nessuna lite con i suoi corteggiatori. Ecco tutto ciò che è accaduto in studio!on fire: l’attacco aGalgani A distanza di sole 24 ore, i protagonisti disono tornati in studio per una nuova registrazione e a rubare la scena è stata ...