Università | Mattarella | “Propulsore per la crescita del capitale umano | vera forza Paese”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Rivolgo il più caloroso saluto a tutti i partecipanti all?evento ‘svelate’ che si svolge per celebrare la prima Giornata nazionale delle, istituita dalla Conferenza dei rettori delleitaliane. ‘Svelare le’ significa mettere in rilievo il ruolo cruciale svolto dagli Atenei nella formazione culturale dei giovani e, dunque, nello sviluppo della Repubblica. Significa rafre le connessioni tra centri di cultura e ricerca e comunità, contribuendo alla diffusione della conoscenza, alla partecipazione alla vita pubblica, al consolidamento della coesione sociale. Significa saper guardare al futuro”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato alla presidente Crui -Conferenza ...