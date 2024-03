Unito | il Senato accademico stoppa le collaborazioni con Israele 

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L’università di Torino non parteciperà al bando 2024 per la cooperazione scientifica con Israele. Lo ha deciso ilche ha votato in maggioranza una mozione che ritiene non opportuna la partecipazione visto il protrarsi della situazione di guerra a Gaza. Una decisione arrivata dopo un’assemblea con gli studenti del collettivo Cambiare Rotta e Progetto Palestina, che avevano chiesto un confronto sul tema, interrompendo una seduta del. La richiesta era quella di aderire alla lettera aperta firmata dai quasi 1.700 docenti di tutta Italia, tra cui 60 torinesi, inviata al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nella quale chiedono la sospensione del bando per la cooperazione tra istituzioni italiane e israeliane in materia di ricerca scientifica.“Chiediamo che la cooperazione industriale, ...