(Di mercoledì 20 marzo 2024) In via Guicciardini 15, in una delle corti storiche della città, c’erano i parenti di Aldo Beretta, l’Anpi, l’Aned, istituzioni e associazioni. Tutti insieme perre le vittime del nazifascismo e per inaugurare un nuovo progetto dedicatoMemoria, a 80 anni dagli scioperi del marzo 1944. A quei tempi Cinisello Balsamo contava poco più di 13mila abitanti: un paese di cascine e operai, molti impiegatiMarelli,Falck eBreda della vicina Sesto San Giovanni. Già prima dell’arresto di Aldo, ci fu un’altra notte terribile. Quella tra lunedì 13 e martedì 14 marzo 1944, quando i militi fascisti, accompagnati da una lettiga per mascherare le loro vere intenzioni, arrestarono alcune tute blu delle fabbriche di Sesto che avevano scioperato, fermando la produzione per rivendicare libertà ...

Una targa per ricordare per sempre Meriton e Gabriel , i due ragazzi scomparsi un anno fa a Berbenno. La cerimonia d’inaugurazione si svolgerà oggi alle 15.30, in apertura dell’evento “Piastra games: ... (ilgiorno)

Il commosso ricordo per le vittime della pandemia - A Grottammare bandiere a mezz’asta per commemorare le vittime del Covid. Intitolata una targa e piantati alberi in ricordo dei 21 concittadini deceduti. Cerimonia emozionante nonostante la pioggia.ilrestodelcarlino

Una targa ricorda la lotta alla dittatura - In via Guicciardini 15, in una delle corti storiche della città, c’erano i parenti di Aldo Beretta, l’Anpi, l’Aned, istituzioni e associazioni. Tutti insieme per ricordare le vittime del nazifascismo ...msn

maxi-multa per il conducente - A Bevagna, la polizia locale multa un automobilista che circolava con una targa anteriore diversa da quella posteriore. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e il conducente sanzionato ...lanazione