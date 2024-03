Una fitta rete di piattaforme logistiche

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il mercato in Italia conta su una vastadi percorsi e corridoi chilometrici per il trasporto delle merci. Oltre ai nodi identificati nel regolamento che istituisce laCore, esistono diversi punti di terminalizzazione con alta valenza commerciale. Parliamo di quel complesso e variegato scenario che coinvolge e comprende le, gli stabilimenti di produzione, dai comprensori industriali alla singola area commerciale. Nel complesso, si tratta di unaeterogenea formata da 343 soggetti allacciati o appoggiati a 172 stazioni, che alimenta più dei due terzi del traffico merci sullae rappresenta il complemento della dotazione di 27 scali che Rfi mette a disposizione per svolgere operazioni di carico e scarico. Di conseguenza, questi terminali ...

