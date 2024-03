Una coppia di Bergamo vince il concorso di Matrimonio com e si aggiudica 25 000€ per organizzare le nozze dei propri sogni

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 20 marzo 2024) ?.com , portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, ha lanciato lo scorso gennaio in diversi Paesi il“Vinci 25.per il tuoda sogno” a cui hanno partecipato circa 100.000 coppie in procinto di sposarsi. ?Lavincitrice, formata da Giulia e Angelo,