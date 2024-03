Una batteria da mille e una notte C’è un arabo dietro il mega progetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Fauglia (Pisa), 20 marzo 2024 – ”Che ne sarà delle nostre case?". E’ la domanda che corre di bocca in bocca fra i membri del neonato comitato spontaneo ad Acciaiolo, piccola frazione di Fauglia, nel Pisano. E’ qui che il Mase (il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) ha rilasciato l’autorizzazione alla costruzione di un impianto di accumulo a(Bess) da 50 Mw progettato da Fotowatio, controllata spagnola della saudita Abdul Latif Jameel il cui chairman è Mohammed Abdul Latif Jameel. Un impianto costituito da container che, in questo caso, sono 56 e contengono enormi batterie. Un’operazione di enorme portata: ben 53 milioni di euro per la realizzazione. I residenti della zona hanno saputo tutto qualche settimana fa. E’ stata l’amministrazione comunale a comunicarlo. "Ma non è vero che il sindaco ce l’ha detto quando l’ha saputo anche lui – ...