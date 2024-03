Un reporter sugli psichedelici con una prospettiva mutevole

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Una visione rivoluzionaria sulle sostanze psichedeliche Essendo un giornalista specializzato in medicina psichedelica per la redazione di Salute e Scienza del New York Times, le droghe che catturano la mia attenzione sono sostanze come ketamina, LSD, psilocibina (noti come “funghi magici”) e MDMA, conosciuta come Molly o Ecstasy. Queste sostanze psicoattive sono oggetto di ricerche da molti anni e risultati scientifici crescenti suggeriscono il loro potenziale nel trattare disturbi mentali come depressione, abuso di sostanze e disturbi alimentari. La scoperta dell’ibogaina: un potente interruttore della dipendenza Meno conosciuta è l’ibogaina, una droga derivata da una pianta africana che potrebbe rappresentare L'articolo proviene da News Nosh.