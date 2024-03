Un posto al sole | trama 20 marzo 2024 | una bella sorpresa per Ida

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ida Kovalenko riceverà unaad Unal, come segnala ladella soap opera partenopea di mercoledì 20. Marina e Roberto, infatti, per stemperare la tensione che si è creata con la mamma di Tommaso e per tenerla buona, decideranno di concederle che suo padre le faccia visita a Palazzo Palladini. Ida e i coniugi Ferri, negli ultimi tempi, faticano a trovare un equilibrio, soprattutto da quando la ragazza ha ripreso a frequentare Diego Giordano e Roberto le ha chiaramente detto che, se non avesse poso fine alla sua relazione con il ragazzo, lui avrebbe smesso di pagare le cure di suo padre. Inoltre, Ida si sente continuamente messa da parte e privata del suo ruolo di madre a causa dell'atteggiamento di Ferri, motivo per il quale tra ...