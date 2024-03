Un nuovo inizio per l’Accademia africana delle scienze

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Una nuova visione perIl direttore esecutivo del(AAS), Peggy Oti-Boateng, ha presentato con orgoglio ilpiano strategico del, sottolineando l’impegno verso lo sviluppo sostenibile attraverso la scienza e l’innovazione. Un’evoluzione necessaria L’AAS, fondata circa 40 anni fa, intraprende questa nuova fase dopo un periodo complicato che ha messo in discussione il suo ruolo e la sua reputazione. Con sede a Nairobi,ha una storia legata a eminenti scienziati africani come Thomas Odhiambo e Mohamed Hassan. Una svolta e una sfida Il recente allontanamento dei finanziatori internazionali è stato un ...

Firenze, 11 marzo 2024 - “Il progetto del nuovo capolinea del trasporto pubblico in via Villamagna sarà presentato alla cittadinanza il 4 aprile , una soluzione che garantisce il servizio del ... (lanazione)

Erano trascorsi 194 giorni dall’ultima volta. Matteo Berrettini ha fatto finalmente il suo ritorno in campo. La scelta del romano e del suo staff è ricaduta sul Challenger di Phoenix (USA), torneo a ... (oasport)

segni che troveranno l'amore questa primavera - Abbiamo voglia di conquistare ed essere conquistati, di conoscere nuove persone e lasciarci andare. Tuttavia, per alcuni segni più di altri, la primavera 2024 farà rima con amore e relazione.msn

E’ iniziata la Festa delle Offerte di Primavera Amazon: Ecco le Migliori Offerte del 20 Marzo - E’ appena iniziato il nuovo Evento Amazon: La Festa delle Offerte di Primavera 2024 ed in questo articolo andiamo a raccogliere le migliori offerte che abbiamo pubblicato fino ad ora nella nostra LIVE ...ispazio

Pres. Club Napoli Parlamento tuona: "Il caso Acerbi non deve finire all’italiana!" - In diretta a Radio Punto nuovo, nel corso di 'Punto nuovo Sport', è intervenuto ... ma l’ammissione lo porterebbe comunque ad una sanzione obbligatoria e per questo ha iniziato a negare tutto. Se uno ...tuttonapoli