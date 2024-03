Un mondo a parte

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Per il maestro elementare Michele Cortese sembra aprirsi una nuova vita. Dopo 40 anni di insegnamento nella giungla romana, riesce a farsi assegnare all’Istituto Cesidio Gentile detto Jurico: una scuola composta da un’unica pluriclasse, con bambini dai 7 ai 10 anni, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. Grazie all’aiuto della vicepreside Agnese e dei bambini, supera la sua inadeguatezza metropolitana e diventa uno di loro. Quando tutto sembra andare per il meglio però, arriva la notizia che la scuola, per mancanza di iscrizioni, a giugno chiuderà. Inizia così una corsa contro il tempo per evitarne la chiusura in qualsiasi modo.

Selezionato per il "Bif&st 2024" di Bari "Lola Blue", il film di Eleonora Grilli girato anche a Orvieto - Sarà proiettato al Teatro Piccinni di Bari, nell'ambito del Bif&st 2024, giovedì 21 marzo alle 18.30, il film "Lola Blue" (nome iniziale "La cura") diretto da Eleonora Grilli, che ne ha curato anche i ...orvietonews

Barone, il Viola Park strapieno per l'ultimo saluto. Juve, Ferrero e Giuntoli - In migliaia si sono raccolti al centro sportivo per omaggiare l'ex dg della Fiorentina. Presenti anche anche il presidente e il ds del club bianconero ...tuttosport

