Un luogo dove vivere accogliere e crescere La “Casa“ dei bambini

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Una storia surreale in cui un adulto e un bambino si incontrano, cominciano a conoscersi e costruiscono quella che piano piano diventa una, vista come unin cui stare, ripararsi,e condividere esperienze, ma anche uno spazio in cuil’altro, che cambia mentre anche noi cambiamo, da cui partire alla scoperta del mondo e a cui tornare ogni volta. È lo spettacolo teatrale perdal titolo ““, che verrà portato in scena domenica alle 16.30 nell’auditorium della biblioteca di Vimercate dagli attori Andrea Buzzetti e Carlotta Zini della compagnia bolognese La Baracca Testoni Ragazzi, nell’ambito della rassegna “Piccino Picciò“ curata da delleAli Teatro. Biglietto d’ingresso 7 euro, prenotazione obbligatoria su www.delleali.it. F.L.