(Di mercoledì 20 marzo 2024) Frigorista, 1 posto Sede di lavoro: San Giuliano Milanese. Codice offerta Afolmet: 74739. Contratto: tempo determinato finalizzato assunzione, orario full time. La risorsa si occuperà di installazione manutenzione e riparazione diinstallati su camion e furgoni. Retribuzione: Ral 35mila euro. Per info: Afolmet.it

Un installatore di frigoriferi - Un installatore di frigoriferi A San Giuliano Milanese, Afolmet cerca un frigorista per tempo determinato con possibilità di assunzione. Mansioni di installazione, manutenzione e riparazione di ...ilgiorno

Condizionatore rotto in una casa in affitto, chi paga - Quando un condizionatore già installato nell’immobile si guasta, spesso sorgono dubbi su chi debba coprire le spese di riparazione. In generale, le riparazioni dovute all’usura o a difetti ...immobiliare

Bonus pannelli solari con detrazione Irpef al 50%: cos’è e come funziona - L’installazione dell’impianto fotovoltaico è un’opera ... e ai bisogni energetici privati (illuminazione e alimentazione di apparecchi elettrici come frigoriferi o lavatrici), ossia quelli al servizio ...lavoroediritti