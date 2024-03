Un giardino in fiore oltre le tragedie La piccola Spoon River di Romena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Si chiamadella Resurrezione: ogni albero ha un nome, quello di un figlio perduto. E due "giardinieri" di eccezione, che lo coltivano con lo stesso amore che dedicavano al ragazzo che non c’è più. È ilpiù bello del gruppo Naìn, uno dei gioielli della comunità di. Genitori accomunati dalla stessa tragedia ma anche dalla voglia di ripartire proprio nel nome dei figli. Si ritrovano una volta al mese, il prossimo appuntamento è per domenica. Lo sguardo al proprio mandorlo, la pianta scelta per la forza delle sue radici, i primi a sbocciare dopo l’inverno e gli ultimi a fare frutto, ma anche al dolore degli altri. Naìn è un villaggio poco distante da Nazareth ed è lì, dal racconto dell’evangelista Luca, che Gesù incontra una vedova a cui è morto l’unico figlio. Tocca la bara per resuscitare il bambino morto, i gesti ...