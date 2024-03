Un Gewiss Stadium… in miniatura | svelato il modellino costruito con i mattoncini Lego

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Orio al Serio. “Con quello che è costato…”. Sorride, il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi, guardando ildelStadium ricreato esclusivamente con l’uso dinel primo pomeriggio di martedì (19 marzo) a Oriocenter, nella mostra allestita all’interno del centro commerciale. Per costruirlo ci sono voluti 100.000, 3 mesi per la fase di progettazione e creazione, 30 giorni per la costruzione, 1.200 ore di lavoro di 5 costruttori. Il risultato finale è unin scala 1:100, largo 155 cm, lungo 220 cm e alto 35 cm, rifinito in ogni dettaglio, dai disegni sui seggiolini alle coperture, dalla tribuna stampa agli skybox. Compreso, ovviamente, di quella Curva Sud rinnovata che sorgerà verso la fine della prossima ...